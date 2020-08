Emergenza immigrazione

Sono arrivati in 67 sulla spiaggia di Punta delle Formiche, a Pachino, zona sud del Siracusano, a bordo di un barcone. A notarli i migranti sono stati i bagnanti che, questa mattina, si trovavano sul litorale e sono stati loro stessi a rifocillarli prima ed a dare l’allarme poi, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Carabinieri e polizia hanno raggruppato gli stranieri per poi porli in isolamento, così come prevedono i protocolli sanitari per l’emergenza Covid19. Uno sbarco avvenuto a poche ore di distanza da quello di Marzamemi dove sono arrivati a bordo di una barca a vela 49 migranti, trasferiti nel centro di accoglienza di Siracusa: uno di questi è risultato positivo al tampone.

Ma non si arresta l’emergenza sbarchi in Sicilia, la scorsa notte un barcone con centinaia di migranti è stato soccorso in nottata a 4 miglia da Lampedusa mentre rischiava di capovolgersi a causa del forte vento di scirocco. La tragedia è stata evitata grazie all’intervento delle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza, che hanno scortato l’imbarcazione in porto. Sono complessivamente 370, tra cui 13 donne e 33 minori, i migranti sbarcati in nottata a Lampedusa da un barcone soccorso a 4 miglia dall’isola dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza.

Ed il Presidente della Regione torna a chiamare in causa il Governo nazionale. “Avevamo chiesto a Roma di recuperare i mesi persi senza nessuna programmazione. Avevamo chiesto un ponte aereo per dare un segnale forte, di presidiare il canale di Sicilia per impedire a questi squallidi mercanti di morte di continuare indisturbati. Mi rivolgo direttamente al presidente Conte; convochi il consiglio dei ministri per affrontare l’emergenza di questi mesi divenuta insopportabile in queste ore. Lampedusa non ce la fa più, La Sicilia non può continuare a pagare l’indifferenza di Bruxelles e il silenzio di Roma. E ieri abbiamo anche sentito qualche irresponsabile pronunciare frasi incomprensibili come “non esiste l’emergenza”.

FOTO E VIDEO TRATTI DA CambiaVento movimento Cittadino Portopalo di C.P