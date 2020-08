E' accaduto a Siracusa

Un vero e proprio rompicapo per gli insegnanti iniziare l’attività scolastica. E non solo per la mancanza di chiarezza sulle modalità con cui affrontare il nuovo anno, condizionato dall’emergenza Covid19 ma anche sulla difficoltà nel sottoporsi ai test sierologici. Un’insegnante siracusana, nei giorni scorsi, si è presentata all’ ambulatorio del suo medico per chiedere di compiere l’esame per svelare se ha contratto il virus.

Un passaggio corretto quello della docente, del resto, nei giorni scorsi, l’Asp di Siracusa ha comunicato che il personale scolastico dovrà contattare il proprio medico curante, a cui sarebbero stati forniti i kit per i test. “A cura dei quattro Distretti sanitari di Augusta, Lentini, Noto e Siracusa, avverrà la distribuzione dei kit e dei dispositivi ai medici che aderiscono all’iniziativa” spiegava la direzione generale dell’azienda sanitaria.

Invece, l’insegnante si è vista respingere dal proprio medico, che ha deciso di non aderire all’iniziativa. A quel punto, la docente si è rivolta ad un operatore dell’Asp, che, però, non avrebbe offerto soluzioni, per cui avrebbe pensato di compiere i test privatamente ma lo stesso dipendente dell’azienda sanitaria le avrebbe detto che non tutti riescono a leggere con esattezza i risultati degli esami. Un bel dilemma insomma per l’insegnante e per gli altri colleghi i cui medici di base si rifiutano di compiere i test sierologici. L’Asp di Siracusa auspicava, sempre nei giorni scorsi, al momento dell’annuncio dell’arrivo dei kit, una massiccia adesione dei medici.

“I medici di medicina generale, la cui ampia partecipazione – fanno sapere dalla direzione generale dell’Asp di Siracusa – è fortemente auspicata dalla Direzione aziendale dell’Asp di Siracusa, riceveranno dal proprio Distretto di appartenenza le istruzioni operative per il ritiro, l’esecuzione e la registrazione dei test sierologici effettuati. Gli operatori scolastici, il cui medico di famiglia non avesse aderito all’iniziativa, potranno inoltrare richiesta all’Asp di Siracusa indirizzando una mail al Distretto sanitario, ove insiste l’istituto scolastico, dal quale riceverà l’appuntamento con data e luogo dove il test verrà eseguito dalle Usca. La richiesta può essere effettuata ai seguenti indirizzi: Distretto Sanitario di Siracusa: urp.siracusa@asp.sr.it; Distretto Sanitario di Augusta: distretto.augusta@asp.sr.it; Distretto Sanitario di Lentini: distretto.lentini@asp.sr.it; Distretto Sanitario di Noto: distretto.noto@asp.sr.it”