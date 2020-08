Il bollettino di oggi nella regione

Sono 29 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore cinque sono migranti. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 70 i ricoverati.

Casi che portano a 1084 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1004 dei quali in regime di isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti 2872 tamponi che portano il totale a 334.982.

Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. Sono 3 i pazienti guariti.

La divisione fra le province, 3 Agrigento di cui un migrante, 3 Catania, 5 Messina, 6 Palermo, 5 Ragusa di cui 3 migranti, 3 Trapani, 2 Siracusa di cui uno migrante, 2 Enna.

Dei sei palermitani due si sono presentati ieri sera in ospedale risultati positivi al Covid19. Due palermitani di 40 anni si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia con sintomi riconducibili all’influenza e sono risultati positivi al tampone. Adesso si trovano in osservazione.

I due non erano partiti né avevano avuto contatti con parenti o amici che erano appena tornati dalle vacanze. Ieri era risultato positivo un turista belga arrivato a Palermo.

Adesso altri due familiari sono risultati positivi e si trovano da oggi in quarantena all’hotel Covid San Paolo Palace.

C’è allarme per alcuni fedeli in città. Pare che due di loro che hanno partecipato alle funzioni sino a qualche giorno fa siano risultati positivi e che i fedeli siano siamo stati avvisati. L’Asp di Palermo dovrebbe avviare i controlli per verificare se vi siano altri positivi.