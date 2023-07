59 i migranti a bordo, denunciati due egiziani

Un veliero è stato intercettato al largo di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, dai militari dalla Capitaneria di Porto.

59 migranti

I migranti, tra cui egiziani, tunisini, marocchini e turchi, sono stati trasferiti nel tardo pomeriggio di ieri nel porto commerciale di Augusta dove sono stati prima rifocillati e visitati.

Un turco arrestato

Nel corso delle procedure di identificazione, gli agenti di polizia hanno scoperto che un 50enne era destinataria di un provvedimento di espulsione dall’Italia, per cui è stato disposto il suo arresto per rientro illegale nel territorio nazionale.

Egiziani denunciati

L’autorità giudiziaria ha rimesso in libertà il 50enne, contestualmente ha firmato il nulla osta per la sua espulsione. Due egiziani, invece, sono stati denunciati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Sbarco a Lampedusa

Altri tre sbarchi di migranti durante la notte a Lampedusa dove sono approdati in 182 a bordo di quattro barchini. A bordo c’erano gruppi di 42 persone, fra cui 7 donne; 37 (1 donna), 67 (3 donne e 2 minori) e 36 (9 donne e un minore). Quest’ultimo gruppo è stato bloccato direttamente a Cala Madonna, gli altri tre sono stati soccorsi dalla Guardia costiera con le motovedette. Ieri, sull’isola, ci sono stati, in tutto, 15 sbarchi per un totale di 565 migranti. All’hotspot ci sono 2.328 ospiti a fronte di una capienza massima di meno di 400.

Meloni su migranti

“Io ho tentato di spiegare dall’inizio che finché noi cerchiamo delle soluzioni su come gestire il problema dei migranti quando arrivano sul territorio europeo non troveremo mai l’unanimità perché la geografia è diversa, perché le necessità è diversa, perché le situazioni sono diverse, perché la politica è diversa, l’unico modo per affrontare la questione tutti insieme è concentrarsi sulla dimensione esterna. Ed è su questo che noi siamo riusciti a imprimere una svolta totale”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del vertice Ue.