la consegna è avvenuta alla compagnia di noto

La Compagnia di Noto della Finanza ha dato il proprio contributo alla Croce Rossa Italiana per il sostegno delle fasce più deboli, donando la merce requisita nel corso delle attività a contrasto della contraffazione svolte nei primi mesi

dell’anno.

50 paia di scarpe

Si tratta di oltre 50 paia di scarpe già destinate alla distruzione ma le Fiamme Gialle netine, nell’ambito delle

iniziative di solidarietà promosse dal Comandante Provinciale, hanno chiesto ed ottenuto dalla competente

Autorità Giudiziaria l’autorizzazione a disporne la donazione per scopi sociali.

La consegna alla Croce rossa

Gli articoli sono stati consegnati a Margherita Nobile, responsabile del gruppo della Croce Rossa Italiana di

Priolo che ha ringraziato la Guardia di Finanza esprimendo parole di apprezzamento per l’iniziativa grazie alla

quale tali beni, anziché andare distrutti, doneranno conforto a tante persone meno fortunate. “La Guardia di Finanza è sempre in prima linea per fornire il proprio supporto a chi ha bisogno” spiegano dal comando delle Fiamme gialle di Siracusa