sequestrati anche numerosi cd e dvd pirata

Blitz della Guardia di finanza in un mercatino di Avola

Sequestrate numerose scarpe alla moda con marchi contraffatte

Due ambulanti, dopo l’arrivo dei militari, sono scappati

I militari della Guardia di finanza della Tenenza di Noto hanno sequestrato numerose scarpe di moda contraffatte presenti in due bancarelle in un mercatino di Avola, nel Siracusano. Nella postazione, come riferito dai militari, al comando del capitano Mariagrazia Ponziano, sono stati rinvenuti anche dei dvd e cd pirata.

Il sequestro della Finanza

In particolare, il sequestro riguarda 94 paia di scarpe di note griffe, tra le quali Adidas, Puma, Nike, Gucci, Louis Vuitton e 97 cd/dvd illecitamente duplicati in violazione dei diritti d’autore con le relative copertine contraffatte, in quanto riproducenti in fotocopia il prodotto originale.

Ambulanti in fuga

I due commercianti, accorgendosi dell’arrivo dei militari della Guardia di Finanza, si sono dati alla fuga, facendo perdere le tracce in mezzo ai tantissimi avventori.

Caccia ai fuggitivi

Son in corso le indagini per l’individuazione dei due fuggitivi e per la ricostruzione della filiera produttiva della merce sottoposta a sequestro, destinata ad essere immessa sul mercato violando la normativa a tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Lotta alla contraffazione

“Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Siracusa volta alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti in materia di contraffazione marchi e lotta alla pirateria audiovisiva nei principali mercati rionali” spiegano dal comando provinciale della Guardia di finanza di Siracusa che ha coordinato l’attività nel mercatino di Avola.

Sequestro di abiti taroccati a Siracusa

Nei giorni scorsi, gli stessi militari della Guardia di finanza di Siracusa hanno sequestrato decine di capi di abbigliamento con le griffe contraffatte nella disponibilità di un ambulante.

Blitz al mercato della Borgata

Il commerciante, originario della Tunisia, che aveva la sua postazione in piazza Santa Lucia, nel quartiere della Borgata, a Siracusa, è stato denunciato in Procura con l’accusa di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Nella sua disponibilità aveva vestiti con le firme Nike”, “Adidas”, “Stone Island”, “Saucony”, “Gucci”, “EA7”, “Napapijri”, tutte quante taroccate, che, comunque, dai calcoli dei finanzieri avrebbero permesso incassi per oltre un migliaio di euro.