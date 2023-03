la sentenza del giudice monocratico di siracusa

Era finito sotto processo per resistenza a pubblico ufficiale Francesco Campailla, 51 anni, siracusano, dopo essersi rivolto in modo brusco ai poliziotti che lo avevano fermato per un controllo.

La frase offensiva ai poliziotti

“Ma sempre a me dovete scassare la minchia?” aveva detto il 51enne agli agenti, ritenendo di essere vittima di una persecuzione solo che quella frase è finita dentro una denuncia delle forze dell’ordine, da cui è scaturito il processo, celebratosi al palazzo di giustizia di Siracusa.

La sentenza del giudice

Il giudice monocratico Liborio Mazziotta ha emesso sentenza di non luogo a procedere per Campailla, difeso dall’avvocato Paolo Caruso Verso, il quale ha sostenuto che l’imputato, si pure in maniera colorita, aveva espresso il suo disappunto per quello che , a suo parere, era una accanimento nei suoi confronti.

La tesi della difesa

“Né con le sue parole aveva alcuna intenzione di impedire agli agenti il compimento di un atto del proprio ufficio” riferisce il legale del 51enne siracusano.

Al termine della Camera di consiglio, il pm aveva sollecitato la condanna a sei mesi di reclusione ma il giudice Liborio Mazziotta ha derubricato il reato in quello di minacce semplici pronunciando sentenza di non doversi a procedere per mancanza di querela.