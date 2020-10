È la zona nord del Siracusano ad essere sotto attacco del Covid19. Il nuovo caso si registra a Francofonte ed è lo stesso sindaco ad informare la popolazione.

“E’ stato segnalato dall’Asp – dice il sindaco- un caso di covid19 a Francofonte. Il paziente e’ gia’ stato prontamente isolato e messo in isolamento insieme alla famiglia per rispettare la quarantena. La situazione e’ sotto controllo essendosi attivati tutti i protocolli prescritti tempestivamente. Si chiede ai cittadini di rimanere cauti, rispettare le norme nazionali e regionali, lin particolare mantenere la distanza di sicurezza, provvedere all’igienizzazione delle mani e usare la mascherina sempre anche durante la giornata come prescritto”.

Nella vicina Lentini, si sono registrati ieri altri 4 positivi al Covid19 in ospedale come confermato dal sindaco, Saverio Bosco, che, però, usa toni rassicuranti in quanto sono stati eseguiti 250 tamponi, ed a parte quei 4 contagiati, gli esiti sono negativi.

“Sono stati effettuati 250 tamponi a tutto il personale dell’ospedale di Lentini, i nuovi – ha detto il sindaco- positivi sono 4 (opportunamente messi in isolamento assieme ai rispettivi familiari) che si aggiungono – dice il sindaco di Lentini Saverio Bosco – ai casi riscontrati nei giorni scorsi. Il focolaio è arginato, le persone positive sono in isolamento domestico e fortunatamente non si registrano sintomi gravi”.

Frattanto, il governo nazionale, a seguito dell’impennata dei contagi, pensa a nuove restrizioni.

Tra le ipotesi, la chiusura anticipata dei ristoranti e dei pub alle 23 o forse ddirittura alle 22, e durante il giorno distanziamento fra i tavoli ed anche fra i commensali, raddoppio del distanziamento in occasione degli spettacoli e delle manifestazioni sportive, limiti stringenti al pubblico presente anche negli stadi, possibile chiusura delle palestre.