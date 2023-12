indagini dei carabinieri

Un incidente stradale è avvenuto nelle prime ore del mattino sulla Statale 385 “Di Palagonia”: a scontrarsi sono stati un furgone ed una macchina. Sono 4 le persone rimaste ferite che sono state tutte trasferite in ospedale ma per il momento non è possibile conoscere le reali condizioni.

Strada chiusa al traffico

E’ stato chiuso il traffico in entrambe le direzioni, nel territorio di Lentini, nel Siracusano. Sulle cause dello scontro, sono al lavoro i carabinieri che stanno da un lato raccogliendo le testimonianze di chi ha assistito all’impatto e dall’altro esaminando i veicoli coinvolti per accertare la dinamica. La circolazione è paralizzata, si sono formate delle lunghe code.

La gestione della viabilità

Sul posto anche il personale dell’Anas che sta assistendo i militari nella gestione della viabilità ” al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”

Incidente nel Catanese

Un incidente stradale è avvenuto nei giorni scorsi in prima mattinata al Viale Fleming angolo via Milo. Un furgone frigorifero si è scontrato frontalmente con un autobus di linea FCE. L’autista del furgone è rimasto incastrato all’Interno del proprio mezzo. Subito è stato messo sicurezza il luogo dell’incidente dagli uomini dei vigili del fuoco, tagliando lo sportello del furgone per poter estrarre il conducente e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118. È stato portato all’ospedale Garibaldi di Catania, riportava comunque lievi ferite.

La tragedia di Trabia

Un altro incidente drammatico in provincia di Palermo. L’incidente è avvenuto a Trabia lungo la statale 113. Nello scontro è morto un uomo di 70 anni.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi.

Nell’incidente all’ingresso di Trabia nella statale 113 è morto James Kevin Landis, 70 anni, americano residente ad Altavilla Milicia. L’uomo stava attraversando la strada quando è stato investito da un automobilista che si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi. L’incidente si è verificato nei pressi di Villa Cecilia.