all'ingresso dell'autostrada

Nuovo incidente stradale a Siracusa tra una macchina ed una moto. Questa volta lo scontro è avvenuto in prossimità dello svincolo di Cassibile dell’autostrada Siracusa-Gela e ad avere la peggio è stato il conducente della moto, per cui si è reso necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale per via di alcune contusioni riportate nella caduta.

Le indagini

Sulle cause dell’impatto sono in corso gli accertamenti della Polizia municipale di Siracusa che, dopo avere prestato soccorso alle vittime, tra cui una ragazza che era in sella alla moto ma, per fortuna, non avrebbe riportato delle lesioni importanti, hanno effettuato i rilievi sulla porzione di asfalto in cui si è verificato l’incidente. Saranno valutate le responsabilità sull’ennesimo incidente nel Siracusano.

Drammatico incidente a Belvedere

E’ di due feriti gravi un incidente stradale avvenuto nella serata di sabato a Belvedere, quartiere a nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, le vittime, una giovane coppia, erano in sella al proprio scooter quando hanno avuto un impatto con una macchina.

Giovane operata

Il conducente del mezzo ha prestato le prime cure ai ragazzi che versavano in gravi condizioni, per cui è stato chiesto l’intervento del 118. La ragazza è stata sottoposta ad un intervento chirurgico e stando ad alcune fonti investigative sarebbe stata sottoposta ad un intervento chirurgico, culminato con l’asportazione della milza.

L’inchiesta

Tante le lesioni subite dal giovane, anch’esso finito in ospedale. Gli agenti della Polizia municipale hanno sentito il conducente della macchina allo scopo di accertare la dinamica dell’incidente, ancora non molto chiara, al fine di stabilire se vi sono delle responsabilità precise. Contestualmente, gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, hanno eseguito i rilievi per determinare le traiettorie dei mezzi e la loro velocità.