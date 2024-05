sulla siracusa-catania

Un incidente stradale è avvenuto sull’autostrada Siracusa-Catania nei pressi dello svincolo di Melilli in direzione Catania. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia stradale, nello scontro sono rimasti coinvolti una macchina, una Golf, ed un autocarro.

Lo scontro

Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti ed un anziano, che era nell’auto: quest’ultimo sembrava essere grave ma dopo qualche minuto le sue condizioni sono sembrate migliorate, probabilmente era in stato di shock.

La fuga del conducente dell’auto

Il conducente della macchina, per cause tutte da chiarire, è scappato a piedi, puntando la zona di campagna che costeggia il tratto autostradale, salvo poi essere bloccato dalla Polizia stradale che ha avviato gli accertamenti per conoscere le ragioni del suo gesto. Il traffico è rimasto paralizzato, del resto serviva chiudere il tratto per consentire ai soccorsi di intervenire e poi a ripulire la strada.

Incidente mortale nel Siracusano

E’ di un morto ed un ferito il bilancio di un incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato sulla Statale 114, tra Siracusa e Catania, nel territorio di Augusta.

Auto si ribalta, un gelese deceduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, le vittime era a bordo di una macchina, quando, per cause da accertare, il veicolo si è ribaltato e per il conducente, un 32enne di Gela, non c’è stato nulla da fare.

Ferito in ospedale

E’ stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa l’amico che era nella stessa macchina: è probabile che possano essere degli operai della zona industriale e che stessero per tornare a casa ma questo lo stabiliranno gli inquirenti non appena saranno conclusi gli accertamenti.

Incidente a Gela, due morti

E’ stato un sabato nerissimo per Gela visto che in mattinata, sulla strada della zona industriale, si era verificato un incidente in cui aveva perso la vita Domenico Lorefice, 61 anni, presidente di Sicindustria Caltanissetta.