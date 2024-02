indagini della polstrada

E’ di 5 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte sull’autostrada Siracusa-Catania.

La carambola

L’impatto è avvenuto durante il maltempo che si è abbattuto in Sicilia da ieri sera ma per cause che sono al vaglio della Polizia stradale della sezione di Lentini si sono scontrate una Fiat Panda, una Peugeot 208, una Bmw, ed una Saab.

I feriti

Ad avere la peggio, il conducente 27enne della Fiat, che, trasportato in ospedale, si trova in prognosi riservata, mentre le altre 4 persone hanno rimediato contusioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il traffico, in direzione di Catania, si è bloccato, in attesa della conclusione dell’intervento dei soccorsi e dei rilievi della Polizia stradale, che hanno sentiti alcuni testimoni per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Furgone in una scarpata a Siracusa

Un incidente stradale autonomo, l’ennesimo, si è verificato ieri mattina in prossimità della Balza di Acradina, nella zona nord di Siracusa. Un furgone, per cause che sono al vaglio della Polizia municipale, è finito in una scarpata, dopo aver sfondato le protezione, facendo un volo di 3 metri.

Conducente estratto dai pompieri

Il mezzo si è ribaltato mentre il conducente, dalle informazioni fornite dai vigili urbani, è rimasto ferito anche se non si conosce ancora l’entità delle lesioni. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa ad estrarre l’uomo dalle lamiere del veicolo.

Ferito in ospedale

E’ stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I per accertamenti mentre la Polizia municipale ha disposto il recupero del furgone e contestualmente ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale sulla Maremonti

La settimana scorsa un uomo di 52 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla Maremonti, la strada che collega Siracusa con i Comuni della zona montana. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti di polizia, la vittima, un agente di Polizia penitenziaria, era al volante della sua macchina, quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato su un terreno.