"famiglie facciano la loro parte" dice carianni

Sembra che ormai sia diventata una consuetudine a Floridia: giovani in sella a scooter e moto rumorosi che sfrecciano a folle velocità e consumo di crack nelle piazze. Un problema sollevato da decine di famiglia che si sono rivolte al sindaco, Marco Carianni, che, nelle ore scorse, ha incontrato i vertici della Polizia municipale per disporre dei controlli.

Vertice tra sindaco a Polizia municipale

“Stamattina, ho convocato gli agenti di Polizia municipale, che al momento prestano servizio fino alle 19.45, ed ho chiesto loro di modificare insieme l’orario per garantire la loro presenza nelle ore serali, così da compiere un servizio che ci permetta di dare dei segnali chiari” chiarisce il sindaco di Floridia, Marco Carianni.

L’emergenza a Floridia

E’ lo stesso sindaco a svelare un fenomeno che comincia ad essere preoccupante. “Oggettivamente quella che mi viene ripetutamente segnalata – dice il sindaco di Floridia – è una vera e propria emergenza: da alcuni ragazzini/e che sfrecciano con i motori con marmittoni che emettono rumori assordanti, a qualsiasi ora del giorno e della notte, assumendo atteggiamenti di indubbia maleducazione; ad altri che imbrattano le piazze, che lasciano accanto alla giostrina per bambini la bottiglietta utilizzata per fumare il crack o della Dreher vuota, distruggendo tutto quello che noi, con tanti sacrifici, mettiamo in piedi”.

L’appello alle famiglie

Il sindaco ha anche invitato le famiglie a fare la loro parte, tenendo sotto controllo i comportamenti dei loro figli. Insomma, il primo cittadino di Floridia chiede meno indulgenza ai genitori.

“Ed è ancora peggio se, quando tornano a casa, invece di un rimprovero- spiega il sindaco di Floridia, Marco Carianni – o di una punizione, gli battiamo le mani. In quel caso, i vigili o i Carabinieri, non serviranno a nulla. Evitiamo polemiche e lavoriamo per contribuire alla realizzazione di una società che sia, ogni giorno, sempre più civile”.