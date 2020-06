Scoperti depositi di droga nei condomini, blitz della polizia nelle piazze dello spaccio

Redazione di

09/06/2020

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno sequestrato droga che era nascosta in alcuni condomini di via Algeri e via Italia 103, le principali piazze dello spaccio di Siracusa. Alcuni quantitativi sono stati trovati negli ascensori o sul terrazzo e secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine sarebbero stati nella disponibilità di alcuni gruppi specializzati nel traffico di droga. Otto grammi di marijuana sono stati sequestrati mentre un giovane di 19, trovato in possesso di una dose di erba, è stato segnalato in Prefettura. L’avrebbe acquistata da un venditore in via Italia 103 ed ora sono in corso le indagini per rintracciarlo. “Il contrasto alle piazze dello spaccio ed al consumo di stupefacenti non si è mai arrestato anche nel periodo del lockdown ed ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga ed al deferimento di numerosi soggetti che gravitano negli ambienti dello spaccio aretuseo” fanno sapere dalla Questura di Siracusa. Pochi giorni fa, gli agenti della Squadra mobile, proprio in questa zona, hanno portato a termine una operazione antidroga culminata con 3 arresti. Sono stati scovati 15 grammi di droga, due bilancini di precisione, 300 grammi di marijuana e 1100 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuto il provento dell’attività di spaccio, ed altro materiale per confezionare la droga. Dai calcoli compiuti dagli agenti, al comando del dirigente della Squadra mobile, Gabriele Presti, gli indagati avrebbero potuto ricavare circa 60 dosi di cocaina e 600 dosi di marijuana, del valore commerciale di oltre 700 euro per la cocaina e 4000 euro per la marijuana. Gli agenti della Squadra mobile hanno poi individuato un’area condominiale, nella zona di via Italia 103, “delimitata ingiustificatamente ed abusivamente da un cancello in ferro, verosimilmente allestito, al fine di garantire libertà e protezione agli spacciatori ivi presenti”. Per questo motivo, R.M. 28 anni, “è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento nonché per violazione edilizia

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno sequestrato droga che era nascosta in alcuni condomini di via Algeri e via Italia 103, le principali piazze dello spaccio di Siracusa. Alcuni quantitativi sono stati trovati negli ascensori o sul terrazzo e secondo quanto sostenuto dalle forze dell’ordine sarebbero stati nella disponibilità di alcuni gruppi specializzati nel traffico di droga. Otto grammi di marijuana sono stati sequestrati mentre un giovane di 19, trovato in possesso di una dose di erba, è stato segnalato in Prefettura. L’avrebbe acquistata da un venditore in via Italia 103 ed ora sono in corso le indagini per rintracciarlo.

“Il contrasto alle piazze dello spaccio ed al consumo di stupefacenti non si è mai arrestato anche nel periodo del lockdown ed ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga ed al deferimento di numerosi soggetti che gravitano negli ambienti dello spaccio aretuseo” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Pochi giorni fa, gli agenti della Squadra mobile, proprio in questa zona, hanno portato a termine una operazione antidroga culminata con 3 arresti. Sono stati scovati 15 grammi di droga, due bilancini di precisione, 300 grammi di marijuana e 1100 euro in contanti, in banconote di vario taglio, ritenuto il provento dell’attività di spaccio, ed altro materiale per confezionare la droga. Dai calcoli compiuti dagli agenti, al comando del dirigente della Squadra mobile, Gabriele Presti, gli indagati avrebbero potuto ricavare circa 60 dosi di cocaina e 600 dosi di marijuana, del valore commerciale di oltre 700 euro per la cocaina e 4000 euro per la marijuana. Gli agenti della Squadra mobile hanno poi individuato un’area condominiale, nella zona di via Italia 103, “delimitata ingiustificatamente ed abusivamente da un cancello in ferro, verosimilmente allestito, al fine di garantire libertà e protezione agli spacciatori ivi presenti”. Per questo motivo, R.M. 28 anni, “è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento nonché per violazione edilizia