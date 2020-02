C’è un incidente domestico dietro lo scoppio di un incendio divampato in una abitazione in via Sicilia, nella zona nord di Siracusa.

La vittima è una anziana di 91 anni che è stata investita dalle fiamme ma in qualche modo è riuscita ad evitare di rimanere inghiottita dal fuoco. È probabile che una stufa o il fornello del gas possa avere scatenato il rogo, fatto sta che la pensionata è rimasta ferita. Sono intervenuti gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco di Siracusa che hanno prestato le prime cure alla donna, poi accompagnata in ospedale.

Dalle informazioni in possesso agli inquirenti, la pensionata non corre pericoli di vita. Un episodio che ha ricordato altri più cruenti, come accaduto prima a Lentini e poi a Canicattini dove due anziani sono morti dopo lo scoppio di un incendio in casa.