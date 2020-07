E' in carcere

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni accusato di abusi sessuali ai danni di una donna, la sua ex fidanzata. E’ accaduto nei giorni scorsi, in un Comune della zona sud della provincia di Siracusa dove vivono sia l’indagato, con precedenti penali, sia la vittima, adesso in cura per i danni psicologici subiti. Secondo quanto emerso nelle indagini dei carabinieri, il quarantenne avrebbe saputo della nuova relazione sentimentale tra la sua ex compagna ed un altro uomo. Avrebbe così deciso di vendicarsi in modo brutale ma non svelando subito le sue intenzioni, infatti dopo averla contattata le avrebbe chiesto di incontrarlo per parlare e magari chiarire alcune cose. Insomma, avrebbe organizzato, per gli inquirenti, una trappola in cui è caduta la donna, che, sperando di poter chiudere definitivamente con il suo ex, avrebbe accettato il suo invito.

“Contattata la donna per un incontro “chiarificatore”, l’uomo ha convinto la sua vittima a salire in auto e, lasciata la

strada asfaltata, ha diretto il veicolo in una zona di campagna lontano dalla vista di eventuali passanti. In quel luogo isolato, ristretta in auto e sopraffatta dal peso e dalla forza dell’uomo, la donna ha subito violenza” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

La donna ha, però, deciso di denunciare il suo ex fidanzato, a quanto pare si sarebbe consultata con le persone a lei più vicine e così si sarebbe recata nella caserma dei carabinieri a cui ha raccontato di quegli abusi ma anche del suo passato accanto a quel quarantenne, un uomo dal carattere turbolento. Le ricostruzioni della vittima, secondo la tesi delle forze dell’ordine, avrebbero avuto dei riscontri solidi, per cui i carabinieri hanno chiesto all’autorità giudiziaria l’emissione della misura cautelare che è stata concessa. Il quarantenne è stato rintracciato e dopo la notifica del provvedimento restrittivo è stato condotto in carcere.