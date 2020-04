Avvertita distintamente dalla popolazione

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata questa mattina tra le province di Siracusa e Ragusa. I sismografi hanno registrato la scossa alle alle 8.20.

L’epicentro del sisma è stato localizzato dall’Ingv nei pressi di Ispica ad una profondità di 33 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita più o meno distintamente per qualche secondo dalla popolazione a seconda della zona.

L’11 aprile un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 23:52 di ieri davanti la costa sudorientale della Sicilia, al largo di Siracusa. Si tratta dell’ennesimo terremoto di una serie registrati in 48 ore in mare nel Sud Italia e di Sicilia anche se non tutti localizzati nella medesima area.