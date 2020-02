Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 6:27 di questa mattina in mare tra le isole Eolie e la Calabria.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 229 km di profondità ed epicentro 53 km a nord da Messina e 64 km a nordovest di Reggio Calabria.

Non si registrano danni a persone o cose.

Si tratta dell’ennesimo terremoto in Sicilia negli ultimi giorni anche se in aree diverse.Nei giorni si sono registrato parecchi terremoti sulle Madonie anche se di intensità inferiore e comunque variabile. I fenomeni ripetuti allarmano parte della popolazione ma gli esperti garantiscono che si tratta di eventi scollegati fra di loro e che non c’è alcun allarme straordinario