vertice in prefettura

“Da giovedì 7 gennaio a venerdì 15 gennaio, in conformità alle direttive impartite con ordinanza del Ministro della Salute, rientrerà a scuola il 50% degli studenti delle superiori, mantenendo invariato l’attuale modulo organizzativo delle attività didattiche e del servizio trasportistico”. Lo afferma il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, al termine dell’incontro, in modalità online, con i dirigenti dell’Ufficio scolastico provinciale, delle società di trasporto e dell’associazione nazionale autotrasporto viaggiatori.

Ma l’obiettivo è quello di incrementare il numero di studenti a scuola, toccando il picco del 75%.

“Successivamente, ove non intervengano – spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto ulteriori diverse disposizioni, troverà attuazione il documento operativo condiviso dal tavolo di coordinamento, in base al quale, ferma restando l’unicità della fascia oraria in ingresso e in uscita, sarà garantita la didattica in presenza del 75% della popolazione studentesca attraverso il potenziamento, per sei giorni alla settimana, di 20 mezzi aggiuntivi per le tratte ivi individuate”.