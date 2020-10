saranno trasferiti 165 studenti

Per evitare un eccessivo concentramento di studenti e professori nello stesso edificio, che potrebbero costringere la dirigenza ad adottare i doppi turni, il Comune di Siracusa ha messo a disposizione alcuni locali nella sua disponibilità. A beneficiarne sarà l’istituto comprensivo Wojtyla e così 165 alunni, saranno trasferiti in un immobile

in via Tintoretto. “Dieci le classi, che ospiteranno 165 alunni di scuola primaria già da lunedì 26 ottobre, che metteranno la parola fine ai doppi turni che avevano provocato dei disagi in questi primi giorni di anno scolastico” fanno sapere dal Comune di Siracusa.

Situazione molto diversa a Vittoria, nel Ragusano, dove la curva del contagio è in crescita con 304 positivi. Per questo motivo, la direzione dell’istituto superiore Enrico Fermi, ha deciso di adottare a partire da oggi la modalità della didattica a distanza “fino a nuova comunicazione dell’Asp” nei confronti “di tutte le classi del primo biennio”. Per questo motivo, “gli alunni sono tenuti ad osservare il normale orario delle lezioni già in atto. Il mancato collegamento sarà considerato assenza da giustificare” si legge nella circolare del dirigente scolastico.

Ma in Sicilia si attendono altre decisioni che si ripercuoteranno su tutto il territorio. Sarà emanata oggi l’ordinanza del Presidente della Regione che stabilirà le nuove regole, in Sicilia, per il contrato alla diffusione del contagio da covid19 in Sicilia. Sarà una ordinanza concordata in toto con il governo centrale e proprio per questo, dopo 2 giorni di riflessioni e confronti, Musumeci ha sospeso nuovamente il percorso decisionale nella serata di ieri. Lo ha confermato a tarda ora lo stesso Presidente della Regine annunciando per oggi un nuovo confronto con il Ministro della Salute Roberto Speranza.