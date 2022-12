la conferenza stampa di fine anno

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno, ha tracciato il bilancio della sua amministrazione nel 2022. Tra le priorità indicate dal capo dell’amministrazione comunale ci sono le strade.

“Ricordo, a titolo di esempio, che già a metà dello scorso febbraio, presentammo – dice Italia – un piano di interventi di manutenzione straordinaria stradale, oggi interamente completato, che ha riguardato arterie di intenso traffico non sottoposte a manutenzione da qualche decennio con gravi disagi anche per l’accumularsi dell’acqua piovana.

Gli interventi sulle strade

“Penso in questo caso a viale Ermocrate o al viale dei Comini – dice Italia – oppure a via Giarre che ospita un mercato giornaliero in cui abbiamo realizzato una azione di rigenerazione complessiva dell’area, solo per citarne alcune. E poi, memori dei disagi causati dalle alluvioni dello scorso anno, abbiamo avviato una intensa e inedita attività di disostruzione di canali di scolo in tutta la città, insieme a importanti quanto necessari lavori di mitigazione in zone notoriamente soggette ad allagamento come il parcheggio Talete e tra le vie Molo, Bengasi e Somalia”

Il piano sull’edilizia scolastica

Il sindaco ha posto l’accento sugli investimenti in tema di edilizia scolastica. “Non solo per l’investimento di circa 10 milioni di eur per la quasi totalità delle scuole della città, ma anche per gli importantissimi finanziamenti ottenuti per 4 nuovi asili e 4 nuove scuole materne. Un risultato che ha reso concreti gli impegni assunti in questi anni e grazie ai quali abbiamo interamente trasformato il volto dei 7 asili nido comunali, diventati un fiore all’occhiello della città”.

Il sindaco ha poi parlato del piano per l’illuminazione pubblica con 15.000 punti luce in città “in ottica di efficienza e sicurezza, e grazie al quale illumineremo zone di Siracusa ancora al buio, e quello in cui abbiamo posto le basi per liberare larghe zone di città dalla perimetrazione SIN ove praticamente è stato per anni impossibile creare sviluppo e investimenti”.

I corsi si laurea

Il capo dell’amministrazione di Palazzo Vermexio ha discusso dei nuovi 6 corsi di laurea, grazie ad un accordo con università di Messina: Giurisprudenza, Scienze Motorie, Scienze Politiche Amministrazione e Servizi, Consulente del lavoro e Scienze dei servizi giuridici, Scienze Infermieristiche

Lotta all’evasione fiscale e turismo

“Un anno di risultati importanti in termini di contrasto alla evasione fiscale, ma anche di ritorno pieno alla fruizione turistica e ad eventi di grande visibilità internazionale tra i quali spicca, indiscutibilmente, l’evento di alta moda di D&G che ha consacrato la nostra città come destinazione di grande qualità consegnando ad immagini straordinarie diffuse in tutto il mondo il racconto di alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra Siracusa” aggiunge Italia.

Nel 2023 il sindaco ritiene fattibili i lavori per i poli dell’infanzia di Cassibile e di contrada Carrozziere per 6 milioni 660 mila euro, “la corposa manutenzione delle case popolari di largo Luciano Russo e via Sturzo per circa dieci milioni di euro, l’archeoparco tra viale Scala Greca e Santa panagia per circa 7 milioni di euro” conclude.