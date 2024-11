ci sarebbe stata una lite con un altro clochard

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte del senzatetto di 61 anni, il cui corpo è stato trovato senza vita ieri mattina all’interno della stazione ferroviaria di Siracusa.

Le indagini su una lite

Nel corso degli accertamenti da parte della polizia, nelle ore successive al rinvenimento della salma è stato sentito un testimone, amico della vittima, che avrebbe riferito di una lite avvenuta in nottata con un uomo, presumibilmente un altro clochard.

Il ricorso alle cure dei medici

A quanto pare, lo stesso 61enne poi deceduto sarebbe finito al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa salvo ritornare in stazione, che è il luogo in cui trascorre la notte. Da lì a poco il suo cuore ha cessato di battere e cosi i magistrati della Procura di Siracusa hanno deciso di approfondire gli accertamenti ed in queste ore si deciderà se disporre o meno l’autopsia.

Giaciglio di clochard in fiamme a Palermo

Appiccato l’incendio al giaciglio di un clochard a Palermo: un fatto avvenuto nei giorni scorsi. Le fiamme hanno distrutto i pochi indumenti e la tenda in piazza Bologni dove dormiva un senza casa che si guadagna da vivere facendo il giocoliere. L’uomo quando sono divampate le fiamme non era nel giaciglio. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano. Le fiamme hanno danneggiato anche il portone di Palazzo Alliata Villafranca.

I lumini e i ceri accesi davanti alla statua di padre Pio collocata nella villetta tra viale Amedeo D’Aosta e viale dei Picciotti hanno provocato un incendio e mandato a fuoco la scultura che si trovava lì dal 1997. Sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver spento l’incendio hanno verificato la causa accidentale dell’incendio.

La denuncia del Consigliere Terrani

La notizia dell’incendio è stata diffusa dal consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Terrani “Ho appreso dai cittadini residenti che la statua di Padre Pio collocata nella villetta tra viale Amedeo D’Aosta e viale dei Picciotti ha preso fuoco – ha detto il consigliere – La statua è stata messa nel 1997 con la partecipazione dei cittadini e del sottoscritto che nel 1997 rivestiva la carica di presidente dell’XI quartiere Settecannoli”.