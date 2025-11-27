Dopo due giorni di ricerche, nel pomeriggio di martedì è stato rintracciato, fermato e condotto in carcere un uomo di 46 anni ritenuto coinvolto nell’incendio del 24 novembre in via Lombardia a Siracusa, episodio che aveva reso necessario l’evacuazione di un intero edificio a causa dell’intensità delle fiamme.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, che dovrà essere confermata in sede giudiziaria, l’uomo avrebbe aggredito un parente di 62 anni, colpendolo più volte anche alla testa e provocandogli ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

Il furto bel bancomat

Gli avrebbe poi sottratto il bancomat e lo avrebbe costretto a seguirlo in auto per tentare prelievi in diversi sportelli, senza riuscirci. La vittima sarebbe stata successivamente lasciata nell’abitazione del padre.

Il rogo nella casa del parente

Con le chiavi sottratte al familiare, l’indagato si sarebbe poi recato nell’appartamento di quest’ultimo, dando fuoco ai locali prima di allontanarsi e spostarsi tra diverse abitazioni di conoscenti.

Dove si nascondeva

È stato individuato in una villetta nella zona di Serramendola, dove avrebbe tentato di fuggire alla vista degli operatori intervenuti.L’uomo è indagato anche per lesioni, rapina e sequestro di persona.