Sequestrate 92 dosi di cocaina nella piazza di spaccio siracusana di via Italia

Redazione di

17/09/2020

Nella prima mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, impegnati in un mirato servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti in via Italia 103, nota per essere una cosiddetta piazza di spaccio nel capoluogo, riuscendo a rinvenire e sequestrare un centinaio di dosi di cocaina. I Carabinieri, infatti, a seguito di un’accurata attività di osservazione e controllo, atteso il momento giusto hanno fatto irruzione nella palazzina ove, nonostante la recente operazione congiunta di Carabinieri e Polizia che ha duramente colpito il sodalizio criminale facente capo a Alessio Visicale, si stava ancora svolgendo lo spaccio. Una volta entrati, i militari sono riusciti a sequestrare 92 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 20 grammi, pronte per la vendita. Lo stupefacente, destinato allo spaccio nella città di Siracusa e che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, grazie all’intervento dei militari dell’Arma è stato invece sottratto alla disponibilità dei “venditori di morte” e posto sotto sequestro. In merito alla lotta allo spaccio di stupefacenti, analoga notizia arriva oggi da Caltanissetta. Gli agenti della “narcotici” in casa di un disoccupato della città hanno sequestrato due involucri di cocaina e quattordici mila euro in contanti. I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato il nisseno Ragusa Mario, ventisettenne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nella tarda serata di ieri, è stato intercettato da un equipaggio della sezione antidroga, impegnato nei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre, a bordo della propria auto, transitava per una via periferica della città. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti, nascosta all’interno di un calzino incastrato tra il muro e la tubazione del gas che passa sotto la finestra del bagno, hanno rinvenuto due involucri di cocaina e all’interno di un armadietto posto sul balcone un bilancino di precisione. Dentro una scatola di scarpe dentro un armadio della stanza da letto hanno, infine, trovato 14.200 euro in contante. Come disposto dal Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, l’arrestato è stato portato nel carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella prima mattinata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa, impegnati in un mirato servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono intervenuti in via Italia 103, nota per essere una cosiddetta piazza di spaccio nel capoluogo, riuscendo a rinvenire e sequestrare un centinaio di dosi di cocaina.

I Carabinieri, infatti, a seguito di un’accurata attività di osservazione e controllo, atteso il momento giusto hanno fatto irruzione nella palazzina ove, nonostante la recente operazione congiunta di Carabinieri e Polizia che ha duramente colpito il sodalizio criminale facente capo a Alessio Visicale, si stava ancora svolgendo lo spaccio.

Una volta entrati, i militari sono riusciti a sequestrare 92 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 20 grammi, pronte per la vendita.

Lo stupefacente, destinato allo spaccio nella città di Siracusa e che avrebbe fruttato diverse migliaia di euro, grazie all’intervento dei militari dell’Arma è stato invece sottratto alla disponibilità dei “venditori di morte” e posto sotto sequestro.

In merito alla lotta allo spaccio di stupefacenti, analoga notizia arriva oggi da Caltanissetta.

Gli agenti della “narcotici” in casa di un disoccupato della città hanno sequestrato due involucri di cocaina e quattordici mila euro in contanti. I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato il nisseno Ragusa Mario, ventisettenne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, nella tarda serata di ieri, è stato intercettato da un equipaggio della sezione antidroga, impegnato nei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre, a bordo della propria auto, transitava per una via periferica della città. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti, nascosta all’interno di un calzino incastrato tra il muro e la tubazione del gas che passa sotto la finestra del bagno, hanno rinvenuto due involucri di cocaina e all’interno di un armadietto posto sul balcone un bilancino di precisione. Dentro una scatola di scarpe dentro un armadio della stanza da letto hanno, infine, trovato 14.200 euro in contante.

Come disposto dal Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, l’arrestato è stato portato nel carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.