Cocaina e 14mila euro in contanti in casa, in arresto disoccupato nisseno

Redazione di

17/09/2020

Gli agenti della “narcotici” in casa di un disoccupato di Caltanissetta hanno sequestrato due involucri di cocaina e quattordici mila euro in contanti. I poliziotti della squadra mobile hanno arrestato il nisseno Ragusa Mario, ventisettenne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nella tarda serata di ieri, è stato intercettato da un equipaggio della sezione antidroga, impegnato nei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre, a bordo della propria auto, transitava per una via periferica della città. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli agenti, nascosta all’interno di un calzino incastrato tra il muro e la tubazione del gas che passa sotto la finestra del bagno, hanno rinvenuto due involucri di cocaina e all’interno di un armadietto posto sul balcone un bilancino di precisione. Dentro una scatola di scarpe dentro un armadio della stanza da letto hanno, infine, trovato 14.200 euro in contante. Come disposto dal Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, l’arrestato è stato portato nel carcere di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

