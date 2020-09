L'uomo ai domiciliari

La Polizia di Stato del Commissariato di Mazara del Vallo (TP) ha arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’arresto è avvenuto il 10 settembre da parte della Squadra Pegaso della Sezione Investigativa dopo alcune indagini che hanno riguardato un uomo di Mazara del Vallo, di 440 anni, colto in flagranza.

Il fermo è avvenuto all’interno del quartiere di “Mazara due”, dove gli investigatori, già nei giorni scorsi, avevano “puntato” l’uomo, seguendone i movimenti nonostante le difficoltà connesse alla presenza nel quartiere di una rete di complici e vedette. Gli agenti però hanno osservato l’attività illecita messa in piedi dall’uomo e lo hanno fermato mentre era alla guida del suo veicolo e, dopo aver ottenuto un primo riscontro positivo, hanno perquisito la sua casa.

Gli investigatori hanno sequestrato 54 grammi di cocaina suddivisi in numerose dosi confezionate in buste di plastica, oltre alla somma 334 euro in banconote di diverso taglio. Si stima che l’arrestato avrebbe ricavato dalla vendita della droga una una somma approssimativa di 10 mila euro. Dopo il sequestro, il mazarese è stato condotto negli uffici del Commissariato di Mazara e tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Il Pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ha desiso per gli arresti domiciliari.