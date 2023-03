Serie tv “Il Gattopardo”, la prossima settimana i casting a Palermo e Siracusa

Romina Ferrante di

27/03/2023

Entrano nel vivo i casting per la nuova serie tv Netflix “Il Gattopardo“, liberamente ispirata al bellissimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Indiana Production e Moonage P ictures hanno infatti reso note le date ufficiali delle selezioni, che si svolgeranno a Palermo e Siracusa, già a partire dalla prossima settimana.

La produzione internazionale, che ha scelto Ortigia come una delle principali location della serie, impegnerà complessivamente 2500 comparse in tutta la Sicilia, oltre alle maestranze locali che saranno coinvolte nel progetto.

Vediamo nel dettaglio come partecipare.

Quando e dove si svolgeranno i casting

I casting ufficiali della serie tv “Il Gattopardo” si svolgeranno a Palermo lunedì 3 e martedì 4 aprile presso i Cantieri Culturali alla Zisa CRE.ZI PLUS (Ingresso 1 – Via Paolo Gili, 4/ ingresso 2 – Via Perpignano, 100) e a Siracusa mercoledì 5 aprile dalle 14 alle 18.30; giovedì 6 aprile dalle 9 alle 18.30 e venerdì 7 aprile dalle 9 alle 14 presso l’Urban Center di Siracusa (via Nino Bixio, 1).

I candidati dovranno presentarsi presso le sedi dei casting muniti di documento d’identità, codice fiscale, IBAN personale, certificato medico per gli over 74.

I requisiti di partecipazione

I casting sono aperti a persone di età compresa tra i 18 e gli 80 anni di età residenti a Trapani, Palermo, Catania e Siracusa. Gli interessati a partecipare al progetto e già iscritti al database Talè Casting di Valeria ed Erika dovranno ugualmente presentarsi ai casting della serie TV.

Inoltre, trattandosi di un progetto d’epoca (Italia 1860) sarà necessario possedere specifiche caratteristiche fisiche e somatiche tipiche del periodo storico di riferimento.

In particolare per le donne saranno richiesti capelli lunghi o di media lunghezza non tinti, decolorati o con meches, assenza di sopracciglia o contorno labbra tatuate, unghie non ricostruite, assenza di tatuaggi evidenti (occorrerà presentarsi struccate), mentre per gli uomini capelli lunghi o di media lunghezza e non saranno ammesse sopracciglia depilate o tatuaggi evidenti (ammesse barbe e basette lunghe).

Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della Pubblica Amministrazione ed i pensionati non abilitati al lavoro dipendente.