sarà girata a siracusa tra maggio e luglio

Siracusa sarà protagonista della serie Netflix ispirata al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Il Gattopardo. La città, infatti, sarà una delle location principali scelte dalla produzione internazionale per girare quella che si annuncia come una fiction di successo. Ne dà notizia il sindaco, Francesco Italia.

Il casting per 2500 comparse

Le riprese saranno girate tra maggio e luglio prossimi ma già ad aprile è previsto, sempre a Siracusa, il casting che dovrà selezionare 2.500 comparse da utilizzare in tutta la Sicilia. Consistente sarà anche il numero della maestranze che saranno scelte in loco

Capitale dello spettacolo

“Se si considera la coincidenza con le Rappresentazioni classiche della Fondazione Inda – afferma il sindaco Italia – nei prossimi mesi Siracusa sarà una sorta di capitale dello spettacolo diventando, così, sempre più attrattiva”.

Girati Indiana Jones e film di Colapesce e Dimartino

Il Gattopardo sarà un’altra occasione per avere una visibilità internazionale alla pari di altri film di successo di questi anno quali l’ultimo della saga di Indiana Jones, Cirano oppure la recente opera prima di Colapesce e Dimartino.

“Se Siracusa è sempre più spesso scelta come set per film, spot pubblicitari, shooting fotografici o sfilate di moda, con relative ricadute economiche, ciò è merito anche del lavoro svolto con serietà dalla Film Commission comunale sotto il coordinamento dell’assessore Fabio Granata”.

Alta moda con Fendi

La prestigiosa casa di moda ha scelto Siracusa per la sua tappa “The World of Fendi” per presentare i suoi ambitissimi abiti ed altri prodotti di super lusso. Non ci sono, però, indicazioni chiare in che modo sarà organizzato l’evento, di certo, come location, sarà scelta Ortigia, il gioiello di Siracusa, che, da anni ormai, è al centro non solo di eventi di moda ma anche di campagne pubblicitarie, senza dimenticare che è stata set cinematografico per il film Malena girato tra settembre ed ottobre del 1999 dal regista premio Oscar Giuseppe Tornatore.