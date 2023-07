i genitori non sapevano nulla

I carabinieri della stazione di Canicattini Bagni, coadiuvati da personale della Tenenza di Floridia, hanno denunciato un 18enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

La perquisizione

A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto 24 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

La serra nell’armadio

Inoltre, le operazioni hanno permesso di constatare che l’armadio della camera da letto del 18enne era stato trasformato in una piccola serra per la coltivazione della canapa indiana, accuratamente rivestito, internamente, con carta alluminio e dotato di deumidificatore, termostato e fertilizzante.

“La semplicità con la quale possono attingersi informazioni sulla coltivazione degli stupefacenti allarga ai giovanissimi la platea di chi commette questo genere di reato e, talora, anche all’insaputa dei genitori” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri.

Altri casi nel Siracusano

Nei mesi scorsi, gli stessi carabinieri hanno arrestato un 46enne di Avola per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. L’uomo, all’interno della sua abitazione, aveva allestito una serra per la coltivazione di marijuana.

La serra in casa

Nel corso della perquisizione sono state rinvenute piante con infiorescenze pronte per la raccolta e la successiva commercializzazione e marijuana già essiccata per oltre 20 grammi nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Ai domiciliari

L’uomo è stato quindi arrestato e, posto ai domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa.

Altra coltivazione

C’è chi, come ad Avola, si coltiva droga in casa, altri, invece, preferiscono realizzarla all’aperto, come accaduto un paio di mesi fa a Villasmundo, frazione di Melilli. Qui sono stati arrestati due uomini dai carabinieri che hanno scoperto la piantagione sorvolando la zona con l’elicottero: era costituita da 30 piante dell’altezza media di circa 2 metri e mezzo e da 150 infiorescenze in essiccazione già pronte. I due uomini sono stati scoperti mentre percorrevano il sentiero che conduceva alla coltivazione.