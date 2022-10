Un uomo di nazionalità nigeriana proveniente dalla provincia di Trapani è stato fermato dalla Finanza dopo essere sbarcato a Olbia, in Sardegna. I cani antidroga hanno scoperto la presenza di sostanza stupefacente che ad un primo controllo non risultava. L’uomo poi è stato sottoposto ad una radiografia dopo essere stato portato in ospedale e i Finanzieri hanno fatto la scoperta: aveva decine di ovuli nello stomaco. Per l’uomo così è scattato l’arresto.

Dalla Sicilia ala Sardegna con la droga in corpo

È sbarcato in Sardegna trasportando in pancia 34 ovuli contenenti cocaina, per un totale di oltre mezzo chilo. Un uomo di 26 anni, di origine nigeriana e residenti in provincia di Trapani, è stato arrestato ieri dalla Guardia di finanza del Gruppo di Olbia al porto Isola Bianca.

Si tratta di un nigeriano proveniente dalla provincia di Trapani

L’uomo era appena sbarcato dal traghetto proveniente da Civitavecchia ed è stato subito individuato dai cani antidroga dei Baschi verdi, Joy e Betty. Il 26enne non ha saputo giustificare il suo viaggio in Sardegna ed era particolarmente agitato.

La radiografia ha messo in luce la presenza degli ovuli nello stomaco

Un primo controllo ha dato esito negativo ma i militari hanno deciso di accompagnarlo in ospedale per sottoporlo a una radiografia. L’esame ha rivelato la presenza in pancia di 34 ovuli, che dopo essere stati espulsi hanno rivelato contenere oltre 500 grammi di cocaina.

Ora il nigeriano dovrà espellere gli ovuli

Il 26 è in stato d’arresto, piantonato all’ospedale. I medici stanno espellendo gli ovuli che il nigeriano aveva nello stomaco. Un fatto che avrebbe provocare gravi danni all’uomo che dalla Sicilia è partito alla volta della Sardegna per portare la cocaina. Intanto proseguono le indagini delle Fiamme Gialle per ricostruire l’accaduto e per capire a chi era diretta la droga che era trasportata dall’uomo arrestato.