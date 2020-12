Serve i clienti oltre le 18, chiosco chiuso dalla polizia

Redazione di

01/12/2020

Non ci avrebbe fatto caso alle misure anti Covid19 che prevedono di sospendere il servizio a clienti dopo le 18. Il titolare di un chiosco, che si trova a Lentini, nel Siracusano, avrebbe sforato l’orario, servendo bibite ma nel suo locale si sono presentati gli agenti del commissariato di polizia, che, al termine dei controlli, hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale. Nell’ambito dello stesso servizio, gli investigatori hanno sanzionato 4 persone che non avevano rispettato il coprifuoco: erano a spasso dopo le 22. Ma si torna a parlare della nuova condizione della Sicilia, promossa a zona gialla dopo essere stata per settimana arancione. “Il passaggio della Sicilia alla ‘zona gialla‘ non è un liberi tutti. È, semmai, il richiamo a una maggiore responsabilità, sia per noi che la governiamo e sia per la comunità isolana tutta”. Lo dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci, che oggi ha firmato l’ordinanza per adeguare le attuali restrizioni alla nuova classificazione. “Dobbiamo approfittare di questa piccola apertura – prosegue – per dimostrare di sapere mantenere una condotta improntata a cautela e prudenza. Del resto, abbiamo davanti a noi il mese di dicembre che possiamo e dobbiamo vivere con serenità, se sapremo essere presenti a noi stessi, ai nostri compiti, rispettosi delle regole che questa maledetta epidemia impone a ciascuno di noi”. Coprifuoco Resta in vigore il coprifuoco dalle 22,00 alle 5 del mattino. Da questo punto di vista non cambia nulla Centri Commerciali Anche in questo caso non cambia nulla. Resta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi di tutti i negozi di centri commerciali e mercati ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Nell’ordinanza di Musumecinon viene citato il sabato ei prefetivi ma solo perchè nel periododioperatività ovvero da oggi al 3 dicembre non ricade alcun sabato o prefestivo. Bar e ristoranti La novità principale riguarda questo settore. Tornano ad aprire bar e ristoranti dalle 5 del mattino fino alle 18.00. In seguito, dalle 18 alle 22, sarà possibile solo vendita per asporto o domicilio. Dunque i ristoranti restano ugualmente chiusi a cena. Resta la limitazione di 4 persone massimo perogni tavolo a meno che non siano convinventi o congiuti Scuola Non cambia nulla. Attività in presenz fino alla scuola media e didattica a distanza alle superiori Trasporto Pubblici Tutti i mezzi di trasporto possono circolare. Su autobus, Tram, treni è consentito unriempiento dei mezzi fin al 50% della loro capienza ordinaria Sport Possibili le attività agonistiche e le competizioni di interesse nazionale in base alle indicazionidel Coni e del Comtato Paralimpico. Restano vietati gli sport di contatto e chiuse le palestre Musei e mostre Resta tutto chiuso anche nelle zone gialle per effetto del dpcm Conte in vigore almeno fino al 3 dicembre ma che si prevede venga prororgato anche in seguito Sale gioco Tutte le attività di sale gioco e scommesse restano sospese per effetto del dpcm in vigore fino al 3 dicembre Concorsi pubblici Anche i concorsi restano sospesi per effetto del dpcm Conte in vigore fino al 3 dicembre ma quasi certamente in fase di proroga dalla prossima settimana e fino al nuovo anno Spostamenti fra comuni Sarà possibile muoversi all’interno del proprio Comune o anche spostarsida un comune all’altro ma sempre fra le 5 e le 22. Negli altri orari spostamenti possibili solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute

Non ci avrebbe fatto caso alle misure anti Covid19 che prevedono di sospendere il servizio a clienti dopo le 18. Il titolare di un chiosco, che si trova a Lentini, nel Siracusano, avrebbe sforato l’orario, servendo bibite ma nel suo locale si sono presentati gli agenti del commissariato di polizia, che, al termine dei controlli, hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale. Nell’ambito dello stesso servizio, gli investigatori hanno sanzionato 4 persone che non avevano rispettato il coprifuoco: erano a spasso dopo le 22.

Ma si torna a parlare della nuova condizione della Sicilia, promossa a zona gialla dopo essere stata per settimana arancione. “Il passaggio della Sicilia alla ‘zona gialla‘ non è un liberi tutti. È, semmai, il richiamo a una maggiore responsabilità, sia per noi che la governiamo e sia per la comunità isolana tutta”. Lo dichiara il presidente della Regione Nello Musumeci, che oggi ha firmato l’ordinanza per adeguare le attuali restrizioni alla nuova classificazione. “Dobbiamo approfittare di questa piccola apertura – prosegue – per dimostrare di sapere mantenere una condotta improntata a cautela e prudenza. Del resto, abbiamo davanti a noi il mese di dicembre che possiamo e dobbiamo vivere con serenità, se sapremo essere presenti a noi stessi, ai nostri compiti, rispettosi delle regole che questa maledetta epidemia impone a ciascuno di noi”.

Coprifuoco

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22,00 alle 5 del mattino. Da questo punto di vista non cambia nulla

Centri Commerciali

Anche in questo caso non cambia nulla. Resta la chiusura nei giorni festivi e prefestivi di tutti i negozi di centri commerciali e mercati ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Nell’ordinanza di Musumecinon viene citato il sabato ei prefetivi ma solo perchè nel periododioperatività ovvero da oggi al 3 dicembre non ricade alcun sabato o prefestivo.

Bar e ristoranti

La novità principale riguarda questo settore. Tornano ad aprire bar e ristoranti dalle 5 del mattino fino alle 18.00. In seguito, dalle 18 alle 22, sarà possibile solo vendita per asporto o domicilio. Dunque i ristoranti restano ugualmente chiusi a cena. Resta la limitazione di 4 persone massimo perogni tavolo a meno che non siano convinventi o congiuti

Scuola

Non cambia nulla. Attività in presenz fino alla scuola media e didattica a distanza alle superiori

Trasporto Pubblici

Tutti i mezzi di trasporto possono circolare. Su autobus, Tram, treni è consentito unriempiento dei mezzi fin al 50% della loro capienza ordinaria

Sport

Possibili le attività agonistiche e le competizioni di interesse nazionale in base alle indicazionidel Coni e del Comtato Paralimpico. Restano vietati gli sport di contatto e chiuse le palestre

Musei e mostre

Resta tutto chiuso anche nelle zone gialle per effetto del dpcm Conte in vigore almeno fino al 3 dicembre ma che si prevede venga prororgato anche in seguito

Sale gioco

Tutte le attività di sale gioco e scommesse restano sospese per effetto del dpcm in vigore fino al 3 dicembre

Concorsi pubblici

Anche i concorsi restano sospesi per effetto del dpcm Conte in vigore fino al 3 dicembre ma quasi certamente in fase di proroga dalla prossima settimana e fino al nuovo anno

Spostamenti fra comuni

Sarà possibile muoversi all’interno del proprio Comune o anche spostarsida un comune all’altro ma sempre fra le 5 e le 22. Negli altri orari spostamenti possibili solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute