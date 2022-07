l'affondo del movimento civico 4

Duro affondo del Movimento Civico 4 di Siracusa nei confronti dell’amministrazione comunale, accusata di aver imposto dei tagli drastici ai servizi del Comune.

Lo spezzatino del Comune sui servizi

Viene criticato quello che i sindacati hanno definito lo spezzatino, cioè di suddividere in più appalti l’affidamento dei servizi: una strategia che, secondo le organizzazioni sindacali e lo stesso Civico 4, ha messo alla porta diversi lavoratori.

La vicenda Utilservice

“Un esempio tra tutti è la vicenda Utileservice: delle 98 persone che lavoravano per “servizi di supporto” all’Amministrazione comunale oggi se ne contano solamente 52 in servizio, 12 in “ferie forzate” in attesa di una gara, 10 in condizione di licenziamento” spiega il leader di Civico 4, Michele Mangiafico, ex vicepresidente del Consiglio comunale di Siracusa.

“Sorprende, tra le altre cose, da parte nostra, – aggiunge Michele Mangiafico – il fatto che siano state sottratte ad importanti attività di supporto nei settori dell’igiene urbana, dello stato civile e delle politiche sociali tre unità dirottate in attività di portierato, sia per il peso dei servizi per la collettività che precedentemente svolgevano queste persone, sia per l’evidente “demansionamento” delle stesse unità lavorative.”

Il servizio navette

Civico 4 ricorda anche la vicenda degli autisti, una decina, dei bus navette rimasti senza lavoro dopo che l’amministrazione ha deciso di sospendere il servizio, che era in house, per affidarsi all’Ast.

Inoltre, “Civico4” esprime analoghe perplessità sulla presunta soppressione dei servizi di affissione e de-affissione

dei manifesti e di montaggio e smontaggio dei palchi” spiega il leader di Civico 4, Michele Mangiafico.

E ci chiediamo come vengano di fatto ad oggi gestiti – conclude l’ex presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Michele Mangiafico – e se ci siano indicazioni da parte dell’Amministrazione comunale a coloro che abbiano la necessità di usufruire di questi servizi in relazione alle aziende private che, di fatto, beneficiano della mancata erogazione da parte dell’Amministrazione comunale di questi due servizi in città”