Se la politica fosse solo aritmetica, la giornata di domani al Vermexio sarebbe già scritta. Per far cadere il sindaco Francesco Italia servono venti voti e, dalle informazioni che circolano, non dovrebbero esserci sorprese: il primo cittadino passerà indenne la giornata. Per l’opposizione quella quota è più di un Everest. Ma il bersaglio, per chi ha firmato la mozione, è un altro, tutto politico: certificare che il sindaco in aula non ha più una maggioranza. Lo lascia trasparire lo stesso Massimo Milazzo, capogruppo del Pd, che da giorni sposta il discorso sulla responsabilità di chi difenderà Italia: “Gli elettori ricordano tutto”.

La mossa di Italia

La tenuta, però, ha un retroscena. Nelle trattative con gli alleati dalle stanza del sindaco si sono uditi toni decisi. Davanti a chi sembrava voler far pagare un prezzo alla fiducia, Italia avrebbe reagito spiegando di essere pronto a fare le valigie, sloggiare da Palazzo Vermexio dove sta da oltre un decennio ma insieme a lui andrebbero via tutti. Più che una minaccia, una fotografia del momento: con i numeri in equilibrio, il sindaco ha messo gli alleati davanti a una scelta senza vie di mezzo.

Le strategie

Per blindare il Mpa, il sindaco ha fatto un passo in più, giurando di non dimettersi per le Politiche per restare in carica fino al 2028. Un impegno che pesa, perché significa archiviare la corsa alle Politiche del 2027 sul carro di Azione, di cui è coordinatore regionale. Milazzo, sull’intesa, preferisce non esprimersi nel merito, ma avverte: se tutto si riducesse a riempire alcune caselle, vorrebbe dire non aver capito che la città ha bisogno di un cambio di marcia.

Il secondo tempo: la nuova giunta

Il vero nodo arriva dopo. Archiviata la sfiducia, si passerà alla fase più delicata: la composizione del resto della giunta e l’assegnazione delle deleghe. I posti a disposizione sono quattro e i pretendenti non mancano. Il Mpa rivendica più spazio per forza numerica e politica: prima dell’azzeramento aveva tre assessori e vorrebbe arrivare a quattro in tutto. Poi c’è Franco Zappalà che, con i numeri risicati dell’aula, vale con il suo unico voto molto più del suo peso reale. E c’è il gruppo del sindaco, dove la domanda è se gli uscenti Imbrò, Firenze e Pantano saranno riconfermati o se si punterà sulla discontinuità con Giovanni Di Lorenzo o magari con qualche new entry come Giovanni Boscarino.

I supplementari con la vicepresidenza del Consiglio

Si aggiunge la partita sulla vicepresidenza del Consiglio, vacante dopo le dimissioni di Concetta Carbone per l’inchiesta Nexus. È un’elezione che potrebbe rimettere nel campo del sindaco Insieme, il gruppo che domani voterà la sfiducia. Nulla di scontato, ma nel gioco delle compensazioni nulla è impossibile. La politica è fatta di numeri e per Italia è tempo di usare il pallottoliere. Domani lo salverà, dopodomani servirà a decidere a chi presentare il conto.