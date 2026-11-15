Se alla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia dovessero restare sedici firme, il capogruppo del Pd di Siracusa, Massimo Milazzo, non ha dubbi sul significato politico del dato: “significa che sedici consiglieri comunali non avvertono che la città è allo sbando, la città è ferma”. Il voto in aula è fissato per mercoledì 18 novembre e le firme necessarie sono venti, quattro in più di quelle raccolte.

A colmare la distanza potrebbe essere il Mpa, decisivo per i numeri, ma sembra che con il primo cittadino sia stato trovato un accordo politico per proseguire, compreso un assetto più forte della pattuglia autonomista nell’amministrazione.

I dossier aperti

Milazzo ricorda i dossier che a suo giudizio fotografano una città ferma: l’Ati idrico commissariato per inerzia, la Srr commissariata, l’appalto dell’igiene urbana in scadenza verso una proroga perché non si è pronti per una nuova gara. Aggiunge i progetti del Pnrr ancora da individuare, con gli uffici in affanno, e i finanziamenti già persi.

La questione morale

Sul tavolo c’è poi l’inchiesta Nexus della Digos e della Procura europea di Palermo, su un presunto comitato d’affari per la gestione degli appalti del Comune. Tra gli arrestati c’è Conci Carbone, ex assessora vicina al sindaco e ormai ex vicepresidente del Consiglio comunale. Italia non ha ricevuto alcuna misura cautelare, ma ha ammesso di aver ricevuto una proroga delle indagini.

Il sindaco ha anche azzerato la giunta, per poi nominarne metà con gli stessi esponenti di prima, ma senza delega. La squadra sarà definita dopo l’esito della mozione.

Per Milazzo la vicenda impone una riflessione: “una questione morale enorme, una questione morale che preoccupa perché Italia non ha saputo scegliere i suoi collaboratori, i suoi assessori prima e poi non ha saputo vigilarli dopo”. Se si va avanti così, dice, significa “vivacchiare” e “fare sprofondare sempre di più Siracusa”.

Il nodo Mpa

Sull’intesa tra Italia e gli autonomisti il capogruppo non entra nel merito: “questo lo voglio vedere e mi pronuncerò dopo”. Ma fissa un paletto. Se tutto si riducesse a “riempire alcune caselle e forse anche a rafforzarsi nella prossima squadra di governo”, allora “significa non avere capito quello che ho detto io, cioè che la città è allo sbando e che ha bisogno di un netto cambio di marcia”. E, aggiunge, “questo passa dalla sfiducia al sindaco”.

Il giudizio più severo è per chi non voterà la mozione. Milazzo parla di una “netta responsabilità politica” per chi “adesso difenderà Italia e non riterrà opportuno staccare la spina e ridare le mani agli elettori”. E avverte: “Gli elettori ricordano tutto”. Chi si schiera con Italia, e quindi “chi si schiera con il fallimento, perché questo è la sindacatura Italia”, per il capogruppo “dovrà renderne conto agli elettori”.

Il 2028 e le Politiche

Resta da capire se il sindaco voglia arrivare a fine mandato, nel 2028, o se la sua tenuta sia anche una mossa tattica in vista delle Politiche del 2027. Milazzo non si sbilancia: “Non lo so”. Si augura però che “il sindaco lo dica chiaramente quello che vuole fare”, lui che “è uno che fa le cose a viso aperto”. Poi, sostiene, lo si giudicherà sui fatti.