E' accaduto a Noto

Senza una casa dove vivere dopo essere stati sfrattati, avrebbero approfittato dell’emergenza covid19 per trovare sistemazione in un bed and breakfast di Noto, vuoto per mancanza di clienti, a causa del lockdown. Il proprietario, secondo quanto emerge nella tesi della polizia, avrebbe provato a liberare l’appartamento occupato da due coppie con bambini ma quelle richieste, reiterate per circa sei mesi, non avrebbero fatto breccia, per cui è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di Noto, al comando del dirigente Paolo Arena, hanno così denunciato quattro persone, due uomini e due donne, con l’accusa di invasione di edifici.

“Gli uomini del Commissariato sono intervenuti in un B&B perché da circa – fanno sapere dalla Questura di Siracusa – sei mesi alcuni occupanti vi alloggiavano abusivamente. Il sopralluogo espletato dagli investigatori ha consentito di accertare la presenza delle quattro persone più alcuni minori che, a seguito di uno sfratto, avevano trovato momentanea accoglienza nella citata struttura, anche a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo il periodo emergenziale, gli stessi, nonostante il sollecito del titolare della struttura alloggiativa, si rifiutavano di lasciare l’immobile”