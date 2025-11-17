“Totò Cuffaro ha la Golden share del Governo regionale che è tenuto in ostaggio da un sistema di potere molto ramificato”. E’ l’attacco lanciato nel tardo pomeriggio dalla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, in collegamento con l’iniziativa Liberiamo la Sicilia dal malaffare, organizzata dal Pd di Siracusa. “Riportare un po’ di normalità sarebbe già un bel programma per la sfida che ci attende. Non siamo alla ricerca di capri espiatori. La destra è in crisi profonda e Schifani dovrebbe prenderne atto e trarre le dovute conseguenze”.

“Costruire alternativa”

La leader nazionale del Pd ha detto che occorre “costruire da subito una alternativa insieme ai siciliani” che l’opposizione al Governo Schifani sta provando a costruire ed uno dei primi passi è stato l’incontro tenutosi sabato all’Abbazia di San Martino.

Il Ponte sullo Stretto

Elly Schlein ha poi fatto cenno al no della Corte dei Conti al progetto sul Ponte sullo Stretto, “che è sbagliato e dannoso”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein che ha anche parlato di un nuovo morto sul lavoro. “E’ accaduto a Pozzallo, nel Ragusano, dove un operaio è morto per il cedimento di una betoniera e un altro è rimasto gravemente ferito. Sulla sicurezza sul lavoro dobbiamo fare molto di più in tutta Italia e anche in Sicilia”.

Provenzano attacca Schifani

“Quello che emerge è la radiografia di un sistema di potere malato, rispetto al quale c’è bisogno di costruire un’alternativa al più presto”. Lo ha detto il parlamentare nazionale del Pd, Giuseppe Provenzano, anche lui al convegno a Siracusa, rispondendo ad una domanda sulle conseguenze nella Regione dell’inchiesta sulla corruzione in Sicilia. “Cuffaro, uno che è stato condannato – dice Provenzano – per favoreggiamento alla mafia, non avrebbe dovuto fare politica, ma la responsabilità non è tanto e solo di Totò Cuffaro. La responsabilità è di chi? Di chi ha aperto le porte della Regione e questo si chiama Renato Schifani che deve mollare perché chiaramente lui è un pezzo del problema, forse il principale pezzo del problema in questo momento”.

Nicita: “Governo Schifani non può andare avanti”

“Stiamo ragionando sul chiedere la sfiducia, naturalmente ci rendiamo dei numeri necessari in aula, però stiamo facendo un appello a tutte le forze politiche perché ci pare evidente che il governo non riesce ad andare avanti” ha tagliato corto detto il senatore del Pd, Antonio Nicita, in merito all’ipotesi di spallata al Governo regionale dopo l’esplosione dell’inchiesta sulla corruzione.

“La soluzione che ha trovato Schifani è di breve periodo – dice Nicita – in quanto ci sono tanti altri assessori indagati che restano al loro posto, quindi è chiaro che c’è un problema politico serio e noi vogliamo approfittare come opposizioni per dare non tanto una spallata ma costruire già adesso una proposta diversa ad essere pronti”.

Il senatore Nicita parla anche delle recenti frizioni dentro la maggioranza del Centrodestra siciliano. “Il Mpa -dice Nicita – per esempio aveva proposto una giunta regionale di salute pubblica, per non parlare della scorsa legge di bilancio in cui ci sono stati molti franchi tiratori dentro la maggioranza. Mi sembra difficile che questo Governo possa continuare con serenità in futuro”