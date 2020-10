Si finge poliziotto per estorcere i soldi delle multe, bloccato dalla polizia

01/10/2020

Si era spacciato per un agente di polizia allo scopo di fermare le auto con dei turisti per estorcere del denaro. Avrebbe contestato delle violazioni al codice della strada ma dopo le segnalazioni delle vittime sono intervenuti dei veri poliziotti che hanno bloccato l’uomo che è stato denunciato con l’accusa di tentata truffa. È stata una coppia di turisti a fiutare il raggiro e cosi nel volgere di qualche istante è stata avvertita la Questura di Siracusa. Sono in corso accertamenti per verificare se il giovane si è reso responsabile di episodi analoghi. Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza, gli agenti delle Volanti hanno denunciato L.E., siracusano di 38 anni, per inosservanza alla sorveglianza speciale, mentre V.S., siracusano di 42 anni, è accusato di ricettazione di una bicicletta che era stata rubata il pomeriggio di ieri da un garage in via Adorno. Deferito S.K., siracusano di 20 anni, che, ad un controllo su strada è stato sorpreso alla guida senza patente.

