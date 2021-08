beccata altra coppia "focosa"

Non solo Cefalù, nel Palermitano. La Sicilia “si infiamma”, e non solo per le alte temperature e gli incendi estivi. Nuovo video virale sui social: una coppia di amanti focosi è stata ripresa con uno smartphone mentre “amoreggiano” in pubblico, nei pressi della spiaggia di Marzamemi (frazione turistica nel comune di Pachino) in provincia di Siracusa.

Il video virale su WhatsApp

Un’altra coppia disinibita (dopo quella di Cefalù) è stata beccata nel pieno vortice della passione, sul muretto del lungomare Starrabba, nella località siciliana. Un posto frequentato ogni sera da migliaia di persone. C’è chi dice fossero ubriachi, alle 4 del mattino. Un passante curioso ha filmato tutto e le immagini sono diventate virali sui social, rimbalzando su WhatsApp, di chat in chat, soprattutto nella Sicilia Sud-Orientale. L’amplesso, immortalato in un video di 16 secondi, ha fatto il giro dell’Isola. I focosi amanti si sono spogliati incuranti del luogo, scatenando gli ormoni in pubblica piazza, “travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”.

Le indagini

Le immagini sono state acquisite dalle forze dell’ordine e i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare la coppia di amanti. A quanto pare, l’uomo sarebbe stato già identificato. Per lui sarebbe scattata la sanzione amministrativa per atti osceni in luogo pubblico, mentre sembrerebbe ancora sconosciuta l’identità della donna.

Individuato lui

Il ragazzo sarebbe un 35enne di Pachino, che avrebbe ammesso davanti ai carabinieri le proprie responsabilità, dicendo di essere stato in preda ai fumi dell’alcol. Va incontro a una sanzione fra i 5 e i 10 mila euro. Della ragazza invece, ancora nessuna traccia.