Allerta incendi anche nell'Agrigentino

A Palermo prevista una temperatura massima percepita di 35 gradi

Per il 21 agosto, rischio incendi alto anche nell’Agrigentino

Ondate di calore anche a Catania per la giornata del 22 agosto, previsti 37 gradi

Afa da bollino giallo a Palermo. Per la giornata di domani 21 agosto, il capoluogo sarà interessato da una ondata di calore di livello 1: previsti 35 gradi percepiti. Lo indica il nuovo avviso, il numero 180, della protezione civile regionale.

Tornano, quindi, anche a Palermo le ondate di calore, seppur mitigate rispetto a quelle della settimana scorsa. Oggi è toccato a Catania che per la giornata di domani avrà valori massimi sui 37 gradi ma il bollettino non indica alcuna allerta. A Messina, la terza città campione, sono previsti 35 gradi percepiti ma anche in questo caso nessun avviso.

Il quadro Meteo in Sicilia

Precipitazioni locali rovesci o brevi temporali ad evoluzione diurna, su aree interne della Sicilia nord-orientale; assenti o non rilevanti altrove. Venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali.

Temperature senza variazioni di rilievo, con valori localmente elevati subiranno un lieve incremento durante il fine settimana. I valori, comunque, si attestano alle medie stagionali. Previsti 33 gradi nel Nisseno, 31 nel Siracusano e nell’Agrigentino. Trenta nell’Ennese, e due città saranno sotto i trenta gradi: Ragusa, con 29 e Trapani con 28.

Rischio incendi alto nel Palermitano e nell’Agrigentino

Resta alto il rischio incendi in due province dell’isola: nel Palermitano e nell’Agrigentino. Nelle altre sette province, l’avviso, riporta pericolosità media e livello di preallarme arancione.

Per il 22 agosto, ancora bollino giallo a Palermo

Per domenica 22 agosto, Palermo sarà interessata – stando all’avviso della protezione civile – per il secondo giorno consecutivo da un’ondata di calore di livello 1. La temperatura percepita prevista è di 36 gradi.

Un grado in più, e bollino giallo, a Catania, dove sono previsti ancora 37 gradi. Valore massimo che si alza di un grado anche a Messina che avrà 36 gradi senza, tuttavia, nessun’allerta.