Fare della Sicilia la destinazione italiana prediletta per i matrimoni di lusso di coppie straniere, ecco l’obiettivo che sta alla base dell’evento esclusivo “Italy Inspires a Sicilian Romance”, presentato in anteprima lo scorso lunedì ad Ortigia, con un evento teaser organizzato da Sicilia Convention & Visitors Bureau per svelare i dettagli dello showcase che si terrà dal 15 al 20 ottobre a Siracusa e Noto.

Un meeting partecipato e stimolante che ha visto protagonista Andrea Naar Alba, Keynote speaker, wedding planner blasonata di richiamo internazionale, che ha rappresentato l’Italia tra i Top wedding planners del mondo ad Engage Summit.

“Ringrazio la Sicilia, che mi accoglie sempre con tanto affetto – ha affermato Andrea Naar Alba – è una delle mie regioni preferite, insieme alla Toscana, perché la sua bellezza fresca ed eterna, da cui attingere e trarre ispirazione, la collocano in cima alla Top ten delle mete ideali per realizzare matrimoni da sogno. L’incontro di lunedì ha rappresentato un’opportunità fondamentale per potenziare tutto il comparto del wedding di lusso siciliano che si consoliderà ad ottobre, nella cornice di Siracusa e Noto grazie, ancora una volta, alla presenza e partecipazione attiva dei migliori esperti internazionali del settore del Luxury Wedding”.

Tanti gli esperti del settore e i rappresentanti delle migliori aziende della filiera del luxury wedding provenienti da ogni parte d’Italia che hanno ascoltato attentamente la conferenza ricca di spunti e di contenuti innovativi.

Degna di nota la partecipazione di Massimo Feruzzi, noto esperto nazionale di Wedding Tourism e consulente marketing con la sua agenzia JFC, che ha esposto statistiche del settore e condiviso le prospettive future del mercato del destination wedding in Italia.

Fondamentale anche l’intervento di Daniela Marino, Direttore Operativo del Sicilia Convention & Visitors Bureau, main partner del prestigioso evento. “La promozione della Sicilia – ha dichiarato Daniela Marino – è uno dei principali obiettivi del Sicilia Convention Bureau, e va incentivata anche attraverso il Destination Wedding, nostra nuova area di business accanto al consolidato comparto congressuale. Italy Inspires è l’occasione che attendevamo per avviare la promo-commercializzazione della Sicilia come Luxury Wedding Destination e la collaborazione con Andrea Naar Alba sta contribuendo a muovere i primi passi con il piede giusto. Siamo certi raggiungeremo insieme a lei grandi risultati per la destinazione”.

Noto è stata scelta anche dalla nota fashion blogger Chiara Ferragni e da Fedez per le loro nozze previste per l’estate 2018.