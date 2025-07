Chimirri sarà coordinatore, mentre Lomanto il presidente cittadino del partito.

Si rafforza la presenza di Noi Moderati nella città di Siracusa. Nel corso di una riunione dell’ufficio di presidenza provinciale, il partito ha ufficializzato l’ingresso dell’avvocato Pierluigi Chimirri e del maresciallo in quiescenza Giancarlo Lomanto, ai quali è stato affidato il compito di strutturare e radicare la formazione centrista nel capoluogo aretuseo.

Nuovo assetto per il partito nel capoluogo aretuseo

La riunione, svoltasi ieri, è stata presieduta dal coordinatore provinciale Nino Campisi, affiancato dal suo vice Nello Mortellaro. Presenti anche il presidente provinciale Joe Frasi e il segretario Carmelo Longo. Un momento significativo per il partito, che punta ad allargare la propria base e il proprio consenso nel territorio siracusano.

Chimirri assumerà il ruolo di coordinatore cittadino, mentre Lomanto sarà il presidente cittadino del partito. A entrambi sono arrivati gli auguri di buon lavoro da parte di tutto il gruppo dirigente, incluso il vicecoordinatore regionale Peppe Germano, che ha sottolineato “l’importanza di un impegno diretto nel capoluogo aretuseo”.

Soddisfazione è stata espressa anche da Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati in Sicilia, che ha commentato positivamente l’ingresso di nuove figure in grado di rappresentare al meglio i valori del partito a livello locale: “All’avvocato Chimirri, coordinatore cittadino e al Marescialo Lomanto, Presidente cittadino, i migliori in bocca al lupo da tutto il partito guidato a livello nazionale da Maurizio Lupi e Saverio Romano”.

“Noi Moderati” continua così il suo percorso di crescita e strutturazione sul territorio siciliano, puntando su competenze e radicamento per costruire una proposta politica concreta e credibile.