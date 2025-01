Il 6 gennaio Civico 4 ha inaugurato la piattaforma www.96100lab.it, uno strumento “open source” pubblico e trasparente, pensato per segnalare i disservizi presenti in città. Gli utenti possono utilizzare il portale per inviare segnalazioni all’Amministrazione comunale di Siracusa, generando automaticamente una mail che richiede l’intervento sulle problematiche segnalate e permette di monitorarne la risoluzione.

Tra le questioni più segnalate rientrano anche le perdite idriche e fognarie, che restano sotto particolare attenzione.

“A tre settimane dal nostro primo intervento – dice il leader Michele Mangiafico – sulle perdite idriche e fognarie in città, restano ancora irrisolte alcune importanti segnalazioni: 1. La perdita idrica di viale Ermocrate, davanti alla Cassa Edile, che perdura da mesi determinando la riduzione della pressione idrica di residenti e attività commerciali; 2. La perdita idrica di via Luigi Cassia in una strada spesso percorsa a velocità e con rischio di incidenti, anche questa in corso da diverse settimane; 3. La perdita fognaria di via del Macello, a poche centinaia di metri dal Porto Grande, con rischio di infiltrazioni e inquinamento. A queste preoccupanti situazioni, non ancora sanate, si è aggiunto il caso di via dell’Addolorata dove nel corso dell’alluvione di venerdì la fuoriuscita di liquami ha causato la perdita di controllo di un’automobile e l’urto contro il muro di cinta del condominio all’incrocio con via Grottasanta”.

Queste criticità sono state oggetto del video postato stamattina sui canali social di Mangiafico.

Partendo da queste considerazioni, oggi pomeriggio alle 18,30 si terrà un incontro organizzato da Civico4 nella caffetteria Mrs Robinson di via Reno 31 sul funzionamento della piattaforma 96100Lab e sullo stato di avanzamento di segnalazioni e prese in carico dei disservizi. L’incontro è aperto a tutti.

