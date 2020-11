iniziativa del comune

Saranno piantati domani a Siracusa 65 alberi per arricchire il verde urbano della città. Sarà festeggiata così la giornata nazionale degli alberi a cui aderisce il Comune di Siracusa.

“La rigenerazione della nostra città – afferma il sindaco Francesco Italia – passa attraverso piccoli ma concreti gesti che vanno nella direzione del miglioramento complessivo della qualità della vita. L’obiettivo è di ribadire l’attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità da parte della nostra amministrazione, attraverso la capacità di ripensare la mobilità, il verde e gli spazi comuni dell’abitare. Una rivoluzione dolce che coinvolge famiglie, associazioni, istituzioni e tutti coloro che lavorano per educare a stili di vita più sani e responsabili”.

Nello specifico i progetti del Comune prevederanno la piantumazione di sei alberi di arancio amaro a piazza Santa Lucia, che valorizzeranno le aiuole centrali della parte sud; 21 alberi tra cui ligustro, carrubo, leccio, photinia e ulivo, che insieme a 300 siepi andranno a sistemare l’intera parte esterna dell’istituto comprensivo Archia di via Calatabiano; infine 38 platani, che andranno ad adornare con un doppio filare il viale centrale del parco Robinson di Bosco Minniti.

“Abbiamo scelto il platano – afferma l’assessore al Verde pubblico, Carlo Gradenigo – per la sua rapida crescita. Inoltre, l’ampia chioma, spoglia durante l’inverno e con foglie verdi d’estate e rosse d’autunno, trasmette il concetto del passare del tempo e delle stagioni. Tante le richieste di partecipazione pervenute in questi giorni da parte di cittadini, associazioni e ordini professionali che ringraziamo e con i quali vogliamo proseguire un percorso di rigenerazione verde della città che non finisce ma inizia con la Festa dell’albero”.

L’intervento a Bosco Minniti è realizzato a costo zero ed è frutto di un progetto dell’agronomo Nino Attardo, sviluppato per favorire e incentivare la fruizione del parco creando quelle condizioni di ombra che rendano piacevole percorrere e sostare lungo il viale anche durante l’estate.