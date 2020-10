Il progetto si sviluppa in 25 aree

A Palermo il Patto per il Sud porta 16.000 alberi e piante, 5 parchi gioco e 3 aree sgambatura cani grazie al progetto “Papa 188” realizzato dalla Reset che prevede un intervento di riqualificazione delle aree urbane e suburbane degradate.

L’importo originario del progetto era di 2 milioni di euro di cui sono già stati spesi 560 mila euro per pulizia e manutenzione. Le somme restanti prevedono 393mila euro per l’acquisto di 16.082 piante di cui circa 2.000 alberi, 159mila euro per forniture per l’acquisto di giochi, panchine, cestini e per sgambature cani, reti metalliche, cancelletti, pavimentazioni in tufina e orlature e 388mila euro per manodopera necessaria alla manutenzione del verde e al montaggio degli arredi.

Il progetto, in particolare, si sviluppa in 25 aree. Particolare attenzione è stata posta in alcune vie, quali la via Emerigo amari (viale di accesso alla città dal porto) dove in vista di una pedonalizzazione, sono previsti 63 citrus aurantium (arance amare) sono previste altresì 3 aree sgambatura cani nell’area di via Guglielmo il buono parco Tindari e via Lanza di Scalea. Infine, oltre a panchine e cestini in varie aree, e previsto l’inserimento di giochi per bambini. Le alberature previste nelle vie cittadine sono arance amare, koleuteria, prunus pissardii, hybiscus siriacus melia. Previsti poi integrazioni platani mancanti in via Liberta e Strasburgo, cipressi e palme (washingtonia) aceri, pioppi, ligustrum.