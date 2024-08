Un’escursione a Cavagrande, nel comune di Avola (SR), si è trasformata in una brutta avventura per un escursionista italo-tedesco, impegnato nella risalita dai laghetti lungo il sentiero “Scala Cruci”, dopo essere stato colto da un malore improvviso.

L’allarme

L’allarme è scattato immediatamente, con una richiesta di soccorso giunta alla Sala Operativa del 118. La gravità della situazione ha richiesto l’intervento del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, allertato per un’operazione di recupero in ambiente impervio. Mentre una pattuglia del Soccorso Alpino, impegnata in attività addestrativa, si dirigeva sul posto, i sanitari del 118, giunti sul luogo, valutavano le condizioni dell’escursionista. Il medico, constatata la necessità di un trasporto urgente, autorizzava l’intervento di un elicottero.

Un’ulteriore difficoltà

Nel frattempo, un violento temporale si abbatteva sulla zona, rendendo le operazioni di soccorso ancora più complesse. La pattuglia del Soccorso Alpino, equipaggiata con una barella portantina Titan Basket, si dirigeva a valle per raggiungere l’escursionista e i sanitari, pronta ad intervenire nel caso in cui il trasporto aereo fosse stato impossibile a causa del maltempo. Fortunatamente, l’equipaggio dell’elicottero della Sezione Aerea di Manovra di Catania, dopo un rapido briefing e la configurazione del velivolo per il soccorso, è riuscito a raggiungere il punto in cui si trovava l’escursionista. Un Tecnico di Elisoccorso S.A.G.F. è stato calato con un verricello e, con l’aiuto del personale a terra, ha provveduto a preparare l’uomo per il recupero tramite triangolo da evacuazione.

L’Escursionista è salvo

L’elicottero, sorvolando l’area impervia, ha issato a bordo l’escursionista e il Tecnico di Elisoccorso. L’uomo è stato poi trasportato in un’area sicura e affidato alle cure del personale medico del 118, che lo ha trasferito all’ospedale di Avola (SR).