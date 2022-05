aveva sistema di videosorveglianza

Gli agenti delle Volanti, insieme ad unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno compiuto un controllo nell’abitazione di un uomo di 45 anni, attualmente agli arresti domiciliari in via Algeri.

Kit per la droga e soldi

Gli investigatori, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato numeroso materiale per il confezionamento in dosi di droga, una dose di hashish, due bilancini di precisione, uno sfollagente simile a a quelli utilizzati dalle forze dell’ordine e 3097 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, ancora svolta dal quarantacinquenne nonostante si trovasse agli arresti domiciliari.

Denunciato

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato denunciato per detenzione ai fini dello spaccio di droga.

A casa dello stesso è stato rinvenuto un sistema di videosorveglianza con il quale l’arrestato domiciliare controllava gli accessi al suo condominio.