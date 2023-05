verso il ballottaggio

Nel recente sondaggio, pubblicato da Bidimedia, in merito alle elezioni amministrative a Siracusa, permane, in relazione alle intenzioni di voto sui candidati a sindaco, il vantaggio di Renata Giunta, attestata tra il 21,5% ed il 24,5%, esponente del Centrosinistra, su Ferdinando Messina, alfiere del Centrodestra, tra il 20,5 ed il 23,5%. La distanza, però, rispetto alle proiezioni del mese scorso, rese note da Bidimedia, si è accorciata, Messina era infatti tra il 18% ed il 21%, mentre Giunta ha mantenuto la stessa forbice. Secondo la stessa associazione, al terzo posto c’è il sindaco, Francesco Italia, tra il 17,5% ed il 20,5%.

Scarti tra candidati esigui, regna l’incertezza

Stando a questi dati, l’unica certezza è il ballottaggio, il dubbio è su coloro che si giocheranno la partita nel secondo turno e dalle proiezioni del sondaggio lo scarto tra i primi 3 è risicatissimo. E poi ci sono altri concorrenti che potranno dire la loro, come l’ex assessore regionale, Edy Bandiera, attestato da Bidimedia tra il 12% ed il 15%, a seguire, Giancarlo Garozzo tra il 10,5% ed il 13,5%. Roberto Trigilio, esponente di Sud chiama Nord di Cateno De Luca, è tra il 4,5% ed il 6,5%; Michele Mangiafico tra il 3% ed il 5% e Abdelaziz Mouddih tra lo 0 ed il 2%.

Gli errori nel sondaggio

Nel prospetto dello stesso istituto, però, emergono due errori e riguardano le liste a sostegno di Bandiera e Garozzo. In merito al primo, ne sono indicate 4: Edy Bandiera sindaco, Udc, Siracusa al futuro e Salviamo Siracusa. In realtà, quest’ultima lista non c’è nella corsa per le amministrative. Stesso errore per Garozzo, che, dal sondaggio, risulta essere sostenuto da Cantiere Siracusa, Fuori sistema, Grande Siracusa, e Siamo Siracusa. In realtà, la prima lista, Cantiere Siracusa, riconducibile all’ex assessore comunale di Siracusa, Gianluca Scrofani, non parteciperà alla competizione elettorale.

Le coalizioni più forti di Messina e Giunta

Un altro dato interessante, emerso nel sondaggio, riguarda le intenzioni di voto per le coalizioni in campo. Il Centrodestra è stimato tra il 24,5% ed il 27,5%, al di sopra del candidato sindaco, Ferdinando Messina. C’è un precedente importante, quello delle elezioni del 2018 quando il raggruppamento del Centrodestra toccò circa il 45% mentre il candidato, Ezechia Paolo Reale, arrivò al 37%. Nel sondaggio, il Centrosinistra viaggia tra il 22,5% ed il 25,5%, anch’esso sopra la candidata Renata Giunta, mentre Bandiera e Italia appaiono più forti rispetto alle liste che li sostengono, Garozzo, invece, è in equilibrio.

Il flusso dei voti

Secondo lo stesso sondaggio, risulta volatile il voto degli elettori del M5S “che rispetto alle politiche cede parecchi consensi agli altri candidati” spiegano da Bidimedia. Il grosso è concentrato su Renata Giunta ma ci sono sacche di elettorali protese verso Italia, Garozzo e Bandiera. Bandiera drena il voto del Centrodestra.