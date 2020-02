Tra i clienti avrebbe avuto anche dei colletti bianchi un disoccupato di 37 anni, Stefano Fazio, arrestato dalla polizia di Siracusa con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Era da giorni che l’uomo, con precendenti penali, era finito sotto osservazione degli agenti della Squadra mobile che avrebbero avuto tante informazioni su un giro di cocaina in via Italia 103, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa dove ci sono cellule vicine ai clan mafiosi capaci di gestire i traffici di droga nel capoluogo.

Per vendere la coca avrebbe scelto come punto vendita l’androne di una palazzina ma prima dell’ultimo cliente si sono presentati al suo cospetto gli agenti della Squadra mobile insieme ai cani dell’unità cinofila.

Nella sua disponibilità avrebbe avuto 124 dosi di cocaina, 18 dosi marijuana, un rilevatore elettrico per il controllo delle banconote, una mazza da baseball in legno e 830 euro in contanti. Tutto quanto è stato posto sotto sequestro mentre il presunto spacciatore è stato condotto in carcere.