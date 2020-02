Era arrivato dalla Puglia per trascorrere qualche giorno di vacanza a Siracusa dove vive da anni la figlia.

Un anziano di 84 anni, dopo aver sentito un malore, è stato trasportato in ospedale per un controllo ed al termine di un esame diagnostico i medici dell’ospedale Umberto I di Siracusa hanno riscontrato la presenza di tre aneurismi alla aorta addominale.

Il paziente andava subito operato, altrimenti avrebbe potuto perdere la vita ma c’era da fare i conti con l’età. In ogni caso, i medici del reparto di Chirurgia vascolare, diretto dal primario Antonino Motta, hanno deciso di compiere l’intervento chirurgico e dopo sette ore sotto i ferri il pensionato si è risvegliato, in buona salute.

La sua vita è salva, è ancora ricoverato in ospedale ma in buone condizioni. “Sono grato- racconta il paziente – all’equipe medica che si è presa cura di me salvandomi la vita. Non è vero che la buona sanità esiste solo nel Nord Italia, in Sicilia, e qui a Siracusa in particolare, ci sono medici eccezionali e preparati. Li voglio ringraziare ma non sarà mai abbastanza”.