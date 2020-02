Effetto coronavirus

Dopo l’esplosione del Coronavirus, gli affari per la Cina non sono crollati solo nei mercati internazionali ma anche nelle città siciliane dove la presenza di negozi cinesi è ormai importante. E così alcuni commercianti, titolari di un grosso punto vendita a Siracusa, nella popolosa zona di viale Zecchino, per scongiurare la paura dei loro clienti, che, progressivamente si sono ridotti, hanno deciso di affiggere un cartello sulla porta di ingresso della loro attività.

“Si informa la gentile clientela che personale di questo negozio ed i loro familiari non hanno effettuato viaggi in Cina negli ultimi mesi”. Un vero e proprio appello quello degli imprenditori cinesi che, da un giorno all’altro, si sono trovati con meno clienti del solito, insomma non ci sono i soliti flussi, nonostante le notizie sull’isolamento del virus da parte di una equipe medica italiana, in cui c’è pure una siciliana.